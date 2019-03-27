مدرب مالطا: منتخب إسبانيا الأفضل في العالم

أشاد رايموند فاروجيا المدير الفني لمنتخب مالطا بالمنتخب الإسباني، مؤكدا أن الأخير هو الفريق الأفضل في العالم، وذلك بعد هزيمة فريقه بهدفين في المباراة التي جمعت بين البلدين مساء الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020.



وقال فاروجيا: لقد لعبنا ضد أحد أفضل الفرق في العالم، بل الأفضل، المباراة كانت مليئة بالصعوبات، لقد اضطررنا للدفاع طوال وقت طويل، وكان الاستحواذ بنسبة 80 بالمئة للمنتخب الإسباني و20 بالمئة لمنتخب مالطا.



وأثتى فاروجيا أيضا على قوة دفاع المنتخب الإسباني، معربا عن أمنيته بالتوفيق لمدرب "الماتادور" لويس انريكي.، وقال: أتمنى أن تسير الأمور على ما يرام معه ومع عائلته، أحترمه كثيرا.