موراتا: الفوز على الفرق "الدفاعية" لم يعد سهلاً

اعترف ألفارو موراتا، مهاجم المنتخب الإسباني بالصعوبة التي واجهها فريقه للفوز 2 - صفر على مالطا الثلاثاء في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أوروبا 2020.

وقال موراتا: أشكر المدرب كثيرا، هو يعرف هذا، أنا سعيد بتواجدي هنا، كما هي العادة دائما، والآن من المهم أن نتأهل في أقرب وقت ممكن إلى كأس أمم أوروبا، كان من المهم تحقيق الفوز خارج الديار، كنا ندرك أن مباراة مالطا مهمة للغاية، الآن علينا أن نستمر في التقدم للأمام.



وردا على سؤال عما إذا كان يرى أن فوز المنتخب الإسباني على مالطا كان باهتا، أشار موراتا إلى فوز الماتادور بنتيجة 12 - 1 في مباراة جمعت بين الفريقين قبل 36 عاما، مؤكدا أن كرة القدم قد تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة.



وأضاف موراتا، صاحب هدفي فوز إسبانيا في المباراة قائلا: كرة القدم تغيرت كثيرا في السنوات الأخيرة، الآن أصبح من الصعب تحقيق الفوز على فرق تتكتل في الخلف.



واختتم قائلا: في الحقيقة لم يكن اللقاء سهلا على أي حال، نهدي الفوز للمدرب الذي يستحقه، نحن نبذل أقصى ما لدينا معه.