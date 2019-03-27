موراتا يسجل هدفين في فوز إسبانيا على مالطا

فاز المنتخب الإسباني على مضيفه منتخب مالطا 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020" والتي شهدت أيضا تعادل المنتخب السويدي مع مضيفه النرويجي 3 - 3 وفوز رومانيا على جزر فاروه 4 - 1.

وتقدم المنتخب الإسباني بهدف سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 31 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 73.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، حيث كان فاز على منتخب النرويج 2 - 1، وتوقف رصيد منتخب مالطا عند ثلاث نقاط، في المركز الرابع، حيث كان فاز على منتخب جزر فاروه 2 - 1 في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، تعادل المنتخب السويدي مع مضيفه النرويجي 3 - 3 في مباراة مثيرة.

وتقدم المنتخب النرويجي بهدفين نظيفين سجلهما بيورن جونسون وجوشوا كينغ في الدقيقتين 41 و59، قبل أن يسجل المنتخب السويدي ثلاثة أهداف عن طريق فيكتور كلايسون في الدقيقة 70 وروبين كايسون "هدفين" في الدقيقتين 86 والأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة إلا أن أولا كامارا سجل هدف التعادل للمنتخب النرويجي في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الثاني، كما حصد المنتخب النرويجي أول نقطة له في التصفيات ليحتل المركز الخامس.

كان المنتخب السويدي فاز في الجولة الأولى على المنتخب الروماني 2 - 1، وفي المباراة الثالثة، فاز المنتخب الروماني على ضيفه جزر فاروه 4 - 1.

وسجل أهداف المنتخب الروماني سيبريان دياك في الدقيقة 26 وكلاوديو كيسيرو "هدفين" في الدقيقتين 29 و33 وجورجي بوسكاس في الدقيقة 63، فيما سجل هدف جزر فاروه فيلغورمر ديفيدسون في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

وحصد المنتخب الروماني أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام مالطا، وظل منتخب جزر فاروه بلا نقاط في قاع الترتيب.