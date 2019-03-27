هوملز: لا أحمل ضغينة ضد لوف.. لكنه لم يقدرنا

أبدى لاعب قلب الدفاع ماتس هوملز تفهمه لقرار المدير الفني يواخيم لوف باستبعاده من المنتخب الألماني إلى جانب زميليه ببايرن ميونخ، جيروم بواتينغ وتوماس مولر، كما أكد أنه لم يفقد الأمل تماما في العودة إلى المنتخب من جديد.

وقال هوملز في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" في عددها الأسبوعي الصادر يوم الأربعاء :نحن الثلاثة شعرنا بأنه كان من الممكن أن نلقى المزيد من التقدير.

وكان لوف قد أبلغ اللاعبين الثلاثة ، المتوجين مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 ، بقرار استبعادهم من قائمة الفريق في اجتماع قصير عقد بميونخ ، وذلك في إطار رؤيته لإعادة هيكلة الفريق. وواجه لوف انتقادات إثر القرار ، لكن هوملز قال إنه لا يحمل ضغينة تجاه لوف.

وأشار هوملز "30 عاما" إلى أنه شعر بالصدمة لأنه لم يكن يتوقع قرار لوف ، مضيفا أنه قضى ثمانية أعوام رائعة مع المنتخب ويمكنه تفهم بعض الجوانب من مبررات لوف لعدم الاحتياج إلى خدماته بعد 70 مباراة دولية خاضها ، لكنه أكد أيضا أنه لم يعتزل اللعب مع المنتخب رسميا بعد.