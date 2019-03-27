وفاة إعلامي كان ضمن الناجين من حادث طائرة شابيكوينسي

توفي رفائيل هينزل، وهو مراسل إذاعي نجا من حادث تحطم الطائرة الذي أسفر عن مقتل أغلب لاعبي فريق شابيكوينسي البرازيلي عام 2016 الليلة الماضية عن 45 عاما بسبب نوبة قلبية.

وذكرت صحيفة "غلوبو" أن هينزل سقط مغشيا عليه أثناء لعب كرة القدم في مدينة شابكو ورغم نقله سريعا للمستشفى فإنه توفي بعد قليل، وعاد هينزل، الذي يحظى باحترام كبير في المنطقة، إلى عمله في الإذاعة بعد تعافيه من حادث الطائرة.

وقال شابيكوينسي في موقعه على الإنترنت :طيلة مسيرته الرائعة، حكى رفائيل قصة شابكوينسي. كان علامة على إعادة بناء النادي وسيتم تذكره دائما في صفحات تاريخ هذه المؤسسة.

وكان هينزل ضمن ستة أشخاص نجوا من حادث الطائرة الذي أسفر عن مقتل 71 من بين 77 شخصا كانوا على متنها. وكانت الطائرة تقل الفريق إلى ميديين من أجل خوض مباراة ذهاب نهائي كأس سودامريكانا عندما اصطدمت بجبل. ونجا ثلاثة لاعبين أيضا من الحادث