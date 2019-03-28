باتو يعود إلى صفوف ساو باولو البرازيلي

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم يوم الأربعاء عودة مهاجمه الدولي السابق ألكسندر باتو إلى صفوفه بتوقيع عقد معه حتى 2022.

وقال النادي البرازيلي الذي دافع باتو عن ألوانه لمدة موسمين في 2014 و2015، في بيان: باتو عاد إلى النادي بعقد حتى 2022. وكان باتو أعلن قبل 10 أيام رحيله عن صفوف فريق تيانغين كوانغيان الصيني.

وبحسب الموقع المتخصص "غلوبوإسبورتي" فإن نادي ساو باولو تعهد بتعويض باتو قيمة الشرط الجزائي الذي دفعه اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى ناديه الصيني السابق، والذي يبلغ 2,5 مليون يورو.

وبدأ باتو مسيرته الاحترافية مع إنترناسيونال بورتو أليغري، قبل أن يحط الرحال في أوروبا عام 2008 للدفاع عن ألوان ميلان الإيطالي، حيث أصبح أحد النجوم البارزين في صفوفه وتوج معه بلقب الدوري عام 2011، واضطر ميلان عام 2013 إلى التخلي عن خدمات باتو بسبب الإصابات المتكررة التي تعرض لها.

ومنذ رحيل باتو "27 مباراة دولية آخرها عام 2013" عن ميلان لعب مع ساو باولو موسمي 2014 و2015، ثم أمضى نصف موسم مع تشلسي الإنجليزي الذي تخلى عن خدماته لصالح فياريال الإسباني صيف 2016، وفي يناير 2017، انتقل إلى صفوف تيانغين كوانغيان مقابل 18 مليون يورو، خاض 60 مباراة بأوان فريقه الصيني وسجل 36 هدفا.