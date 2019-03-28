كلوب: حان الوقت للاستمتاع بالمرحلة الحاسمة

طالب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، لاعبيه بضرورة البناء على الأساس الرائع الذي وضعه فريقه خلال الموسم الحالي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز واتخاذ الخطوات النهائية نحو النجاح في المسابقة هذا الموسم.

ويتصدر ليفربول ترتيب البطولة قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة، برصيد 76 نقطة، متفوقاً بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي "حامل اللقب"، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.

ويمتلك ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990، نقاطا أكثر من أي وقت مضى في هذا الوقت من عمر البطولة، ويأمل بشدة في إنهاء تلك الفترة الخالية من الألقاب في تاريخه خلال الموسم الحالي، ولكن مع انطلاق مباريات دور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تشهد مواجهة تجمع بين ليفربول وبورتو البرتغالي، فإن الفريق يتطلع للحصول على لقبي المسابقتين المحلية والقارية، وقال كلوب إن الوقت قد حان للاستمتاع بتلك المرحلة من الموسم.

وقال كلوب في مقابلة أجراها مع الموقع الإلكتروني الرسمي لليفربول يوم الأربعاء: إنها فترة مثيرة بكل تأكيد، هذا ما كنا نتحدث عنه دائما – موسم مثل هذا، أنت تستعد باستمرار للوقوف على أرض صلبة خلال الأسابيع الأخيرة، إننا الآن في المراحل الأخيرة، ولن يكون هناك أي توقف للبطولة بعد ذلك، وستتوالى المباريات الواحدة بعد الأخرى وجميعها مهمة للغاية، لقد أنشأنا أساسا رائعا، والآن دعونا نستخدمه.

ويستضيف ليفربول فريق توتنهام هوتسبير يوم الأحد القادم في بطولة الدوري، قبل أن يحل ضيفا على ساوثهامبتون في المرحلة التالية للمسابقة، ثم يواجه بعدها ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري الأبطال.

ويدرك كلوب أن كل فريق سيواجه ليفربول سيمتلك دوافع يسعى لتحقيقها، مما يزيد من صعوبة مهمته، وتحدث المدرب الألماني عن منافسيه القادمين ، قائلا: بعض منهم يتنافسون على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم القادم، والبعض الآخر سوف يقاتل للبقاء في بطولة الدوري.

وأضاف: أعتقد أن مباراتنا الأخيرة في البطولة أمام وولفرهامبتون هي الوحيدة التي لن يتصارع فيها منافسنا من أجل الصعود لدوري الأبطال أو للبقاء في المسابقة المحلية، لكننا نرى جميعا المستوى الذي يقدمونه، وبإمكانهم الصعود لنهائي بطولة كأس الاتحاد الانجليزي، وهذا أمر مثير للإعجاب لكنهم منافسين لنا.

واستدرك كلوب قائلا: لا ينبغي علينا التحدث عن دوري الأبطال في الوقت الراهن، لأن كل لقاء به بمثابة مباراة نهائية. آمل أن نتمكن من البقاء في تلك المنافسة لفترة من الوقت.

وتعززت صفوف ليفربول في الفترة الأخيرة بعودة المدافع جو غوميز إلى التدريبات بعدما غاب عن الملاعب قرابة ثلاثة أشهر بسبب الإصابة، وكذلك عقب تعافي لاعب وسط الملعب أليكس أوكسلايد تشمبرلين من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي للركبة، التي أبعدته عن المباريات لمدة تقترب من العام.

وقال كلوب: الآن عدنا من فترة التوقف الدولي، اللاعبون سيعودون تباعا أيضا، لذلك أعتقد أن صفوفنا ستكتمل تماما يوم الخميس، وعملية عودة اللاعبين المصابين ستتم تدريجيا. مازال شيردان شاكيري وترينت أليكسندر أرنولد يخوضان تدريباتهما التأهيلية، لكن اللاعبين الآخرين موجودون هنا وفي حالة جيدة، كل شيء جيد، ونتطلع حقا إلى تلك الفترة الآن.