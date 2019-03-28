مانشستر يونايتد يكافئ سولشاير بعقد لمدة 3 سنوات

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز في بيان يوم الخميس تعيين أولي سولشاير مدربا للفريق بعقد ثابت يمتد ثلاثة أعوام.

وقاد المدرب النرويجي البالغ عمره "46 عاما" يونايتد لتحقيق 14 انتصارا في 19 مباراة بجميع المسابقات منذ تعيينه مدربا مؤقتا لخلافة جوزيه مورينيو الذي أقيل في ديسمبر الماضي.

وقال سولشاير لموقع يونايتد: منذ وصلت في اليوم الأول شعرت بأنني في بيتي في هذا النادي المميز. شرف لي أن ألعب ليونايتد ثم أبدأ مسيرتي التدريبية هنا.

وأضاف: هذه هي الوظيفة التي لطالما حلمت بها وأنا متحمس لنيل فرصة قيادة النادي لفترة طويلة وأتمنى أن نواصل النجاحات التي يستحقها الجمهور الرائع.

وفاز يونايتد عشر مرات في 13 مباراة بالدوري الممتاز تحت قيادة سولشاير وتأهل لدور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد فوز مثير على باريس سان جيرمان بطل فرنسا.

وامتدح العديد من لاعبي يونايتد، ومنهم بول بوغبا المنضم للنادي في صفقة قياسية، دور سولشاير في إعادة الثقة للفريق والحرية بعد أن افتقدها في أواخر فترة مورينيو.

وقال إد وودوارد نائب الرئيس التنفيذي ليونايتد: يوفر سولشاير لنا أكثر من الأداء والنتائج. يجلب لنا الخبرة كلاعب ومدرب بجانب الرغبة في منح الفرصة للاعبين الشبان والتفهم العميق لثقافة النادي.

وأضاف: كل هذا يعني أنه الشخص المناسب لقيادة مانشستر يونايتد للأمام. أود أن أشكر أولي وطاقمه على كل ما فعلوه حتى الآن وأقدم التهنئة على التعيين المستحق.

ويخوض يونايتد، صاحب المركز الخامس، منافسة شرسة لانتزاع مركز مؤهل لدوري الأبطال من أرسنال وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وسيستضيف واتفورد في الدوري يوم السبت.