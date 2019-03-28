موافقة مؤقتة على إدراج "بريك دانس" ضمن الألعاب الأولمبية

وافقت اللجنة الأولمبية الدولية مؤقتًا يوم الأربعاء، على أربع رياضات لإدراجها في برنامج الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس.

وفي الوقت الذي قبلت اللجنة التنفيذية للجنة الأوليمبية، إدراج رياضات ركوب الأمواج والتزلج على الجليد والتسلق في أولمبياد طوكيو 2020 ، فإنها أضافت رياضة رابعة بناءً على طلب فرنسا وهي "البريك دانس"، ومن المقرر أن يتم اقتراح الإضافات رسميًا في جلسة اللجنة الأوليمبية في لوزان السويسرية في يونيو المقبل.

ولن تتخذ اللجنة الأولمبية قرارها النهائي بشأن دمج الألعاب الرياضية الأربع في برنامج دورة باريس، حتى نهاية 2020. وحتى حلول ذلك التاريخ، ستراقب اللجنة الأولمبية عن كثب مدى ملائمة "البريك دانس" للألعاب الأوليمبية مع التركيز على العرض والتحكيم والنزاهة.

وسيشهد أولمبياد طوكيو 2020، تواجد رياضتي الكاراتيه والبيسبول "سوفت بول"، لكنهما لن تكونا ضمن الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

ومنذ تقديم برنامج أجندة 2020في عام 2014 تم إتاحة الفرصة للدول المضيفة للأولمبياد، لأن يضيفوا بشكل مؤقت بعض الألعاب التي يختارونها.