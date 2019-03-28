هاري كين: سأنهي مسيرتي في دوري كرة القدم الأميركية

قال هاري كين، مهاجم المنتخب الإنجليزي ونادي توتنهام، إنه يمكن أن يصبح مسددا في دوري كرة القدم الأميركية عندما ينهي مسيرته في ملاعب كرة القدم.

ويعتقد مهاجم توتنهام، الذي فاز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت الصيف بروسيا، أنه يملك القدرة على اللعب في كرة القدم الأميركية.

وقال كين "26 عاما" لشبكة "اي اس بي ان" الإخبارية في مقابلة يوم الأربعاء :هذا حقيقي. إنه شيئ بالتأكيد أريد تجربته خلال 10 أو 12 عاما المقبلة. وقال كين إنه يود أن يتذكره الجميع كأنه رياضي عظيم، وليس لاعب كرة قدم فقط، وأضاف : ترجع إلى رغبتي لأكون الأفضل.

وأكد : إذا لعبت في الدوري الممتاز، وكأس العالم، وبعد ذلك دوري كرة القدم الأميركية.. فهل ستصبح بعدها أحد أعظم الرياضيين على الاطلاق؟

وقال كين، الذي ذكر من قبل إمكانية لعب موسما أو اثنين في الدوري الأميركي قبل أي انتقال محتمل للعب كرة القدم الأمريكية، إنه أصبح صديقا لتوم برادي لاعب "نيو إينغلاند باتريوتس"، وتمت دعوته لحفل الفريق بعد الفوز بـ"سوبر بول"، المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأميركية.

وقال: أصبحنا أصدقاء نوعا ما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ولكننا لم نلتق من قبل. إنه أمر غريب قليلا. لم أكن مشجعا لأي فريق منذ صغري وتشجيعي لتوتنهام. وقال كين إنه يمكن أن يكون مطابقا لبرادي. وأكد : بدأت مشاهدته على اليوتيوب. كان لدينا طريقا مماثلا من خلال التشكيك في قدراتنا عندما كنا صغارا. ربما لم نكن أفضل الرياضيين كأطفال. وقال مهاجم المنتخب الإنجليزي إنه حصل على الإلهام من مجهودات برادي. وأردف: لم يتوقع أشخاص كثيرون أن يصبح بهذه الكفاءة. أو حتى اللعب في الدوري لكرة القدم الأميركية، وسار برادي في طريقه ليصبح أفضل اللاعبين.

وأضاف: في ذلك الوقت، أعطاني دفعة حقيقية لأقول، أنظر، كل شيء ممكن. إذا كان لديك إيمان بنفسك وهذا التطابق وهذا الجوع، يمكنك فعل ذلك.