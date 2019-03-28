"كرات تنس" تورط أيرلندا مع الاتحاد الأوروبي

وجه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اتهامات إلى أيرندا بسبب قيام مشجعيها بإلقاء كرات تنس إلى أرضية الملعب خلال مباراة المنتخب الأيرلندي أمام ضيفه الجورجي في دبلن يوم الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020".

وذكر "يويفا" يوم الخميس أن القضية سيجري نظرها في 16 مايو المقبل، وتسبب سلوك الجماهير الأيرلندية في توقف اللعب خلال المباراة لعدة دقائق، وقد جاء تصرفهم في إشارة احتجاجية على استمرار جون ديلاني، الرئيس السابق للاتحاد الأيرلندي، في العمل بالاتحاد.

ورحل ديلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، عن منصب الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي قبل أيام لكنه تولى دور نائب الرئيس التنفيذي.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز أيرلندا على جورجيا 1 - صفر لينفرد المنتخب الأيرلندي بصدارة المجموعة الرابعة برصيد ست نقاط حصدها بالفوز في أول مباراتين بالتصفيات.