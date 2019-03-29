الاتحاد الإسباني يغير توقيت المباريات لحماية الجماهير

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم تعديل مواعيد المباريات الرسمية خلال أشهر الصيف، وقرر عدم إقامة أي مباراة رسمية في البلاد قبل الساعة السابعة والنصف مساء خلال الفترة من 20 مايو وحتى 15 سبتمبر.

وتأتي هذه الخطوة من جانب اتحاد الكرة لحماية الجماهير من حرارة الطقس خلال أشهر الصيف، ويسدل الستار على الدوري الإسباني في 19 مايو، وينطلق الموسم الجديد في نهاية أغسطس، لكنه يتوقف سريعا بسبب تصفيات كأس الأمم الأوروبية التي تستمر حتى العاشر من سبتمبر.

وتصل درجة الحرارة في إسبانيا إلى 40 درجة مئوية خاصة في شهري يوليو وأغسطس.