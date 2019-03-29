الاتحاد الفنزويلي يتمسك بمدربه رغم تقديمه الاستقالة

رفض الاتحاد الفنزويلي لكرة القدم مساء يوم الخميس استقالة مدرب المنتخب الأول رافاييل دوداميل.

وفي رسالة إلى دوداميل تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، قال مانويل الفاريز السكرتير العام للاتحاد الفنزويلي لكرة القدم أن الاتحاد باغلبية "قرر التصديق على احتفاظ دوداميل بمنصب المدير التقني للمنتخب الوطني، الأمر الآن يرجع لك فيما يتعلق بالاستمرار في الدور الذي تؤديه".

وقال المدير الفني لمنتخب فنزويلا رافاييل دوداميل الأسبوع الماضي إنه قدم استقالته بعدما التقى في إسبانيا مع مبعوث زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

وذكر دوداميل أن الفريق استقبل أنطونيو أكاري الذي عينه غوايدو سفيرا لدى إسبانيا، قبل المباراة أمام الأرجنتين.

ويحاول غوايدو، الذي تعترف به عشرات الدول كرئيس مؤقت لفنزويلا ويقوم بتعيين سفراء خاصين له، الإطاحة بالرئيس المحاصر بالمشكلات نيكولاس مادورو، الذي فاز بولاية ثانية في انتخابات متنازع عليها العام الماضي.

وتابع المدير الفني أن الفريق استقبل أكاري "تماما مثلما استقبلنا سفير الرئيس مادورو في السابق، لكنهم قاموا بتسييس ذلك بطريقة مشينة".

واستطرد دوداميل أن الفريق اعتقد أن الزيارة ستكون فقط تحية "للترحيب بلاعبي كرة القدم، لكنهم قاموا بتسييس ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي، وتسييس الزيارة. وكان ذلك أمرا غير أخلاقي ومشين ".