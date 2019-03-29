المخضرم تيم كاهيل يعلن اعتزاله كرة القدم

أعلن تيم كاهيل قائد أستراليا السابق اعتزال لعب كرة القدم في سن 39 عاما للتركيز في مسيرته بالإعلام والتدريب.

وأنهى كاهيل، الذي قضى 15 عاما في إنجلترا مع ناديي ميلوول وإيفرتون، مشواره الدولي بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا كأفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 50 هدفا.

وخاض مباراة اعتزاله دوليا ضد لبنان في نوفمبر الماضي بعد شهر واحد من تعاقده مع نادي جامشيدبور في الدوري الهندي.

وقال كاهيل لمحطة أوبتوس سبورت الأسترالية ردا على سؤال حول استمراره في اللعب على مستوى الأندية: لا. أصبحت كبيرا في السن الآن، كنت أود الاستمرار في اللعب لكنني مهتم بالعمل بالتلفزيون وسأبدأ اجراءات الحصول على رخصة مزاولة التدريب كما سأقضي وقتا جيدا مع عائلتي والاسترخاء قليلا.

وبعد فترته مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز قضى كاهيل ثلاثة مواسم مع نيويورك رد بولز في الدوري الأمريكي قبل الانتقال للصين حيث لعب لفريقي شنغهاي شينهوا وهانغتشو غرين تاون.

وانضم إلى ملبورن سيتي في الدوري الأسترالي في 2016 ثم عاد ليلتحق بصفوف ميلوول في يناير العام الماضي وترك النادي المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإنجليزي بنهاية الموسم.

وتابع كاهيل الذي خاض أكثر من 500 مباراة على مستوى الأندية خلال مسيرة امتدت 21 عاما "كان من المذهل اللعب في أربع قارات كبرى. خضت مسيرة عظيمة وأشعر بالامتنان حقا. أنا شخص يكن الكثير من الاحترام لهذه الرياضة واتطلع لتعلم المزيد من الأمور ومجال التدريب سيفتح لي آفاقا جديدة".