ريفالدو: مبابي لا يستحق 280 مليون يورو.. وهازارد يناسب الريال

أكد اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو أنه في حال قام نادي ريال مدريد الإسباني بدفع 280 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، فإن هذا سيكون أمرا مبالغا فيه للغاية.

وأشار ريفالدو إلى أن لاعبين كبارا مثل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ونيمار دا سيلفا لا يساوون هذا المبلغ الضخم، حتى يتم دفعه للاعب الفرنسي الواعد.

وقال ريفالدو: لقد قرأت أن انتقال مبابي لريال مدريد قد يتكلف 280 مليون يورو، دفع مبلغ مثل هذا من أجل أحد اللاعبين أمر مبالغ فيه، لا ميسي ولا رونالدو ولا نيمار، يستحقون 280 مليون يورو".

وأوضح ريفالدو أنه لا يشكك في القدرات الفنية لمبابي، ولكنه يرى أنه لا يوجد لاعب في العالم يستحق هذا الاستثمار الكبير، معربا عن أسفه أن تصل أسعار اللاعبين في سوق الانتقالات إلى هذا الحد من الارتفاع الخيالي، خاصة بعد انتقال لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد لصفوف بايرن ميونخ الألماني مقابل 80 مليون يورو.

واستطرد النجم البرازيلي السابق قائلا: أنا مقتنع بأن بعض لاعبي الكرة لا يصدقون بأنهم يساوون كل هذه المبالغ الكبيرة ويحاولون إثبات هذا في كل مباراة تحت ضغط من النادي والصحافة والجماهير، هذا الأمر قد يقيدك أحيانا ولا يجعلك تخرج أفضل ما لديك.

وعلى جانب آخر، أكد ريفالدو أن البلجيكي ايدن هازارد سيكون صفقة رابحة بالنسبة لريال مدريد، وتابع قائلا: بدون شك، ولكن هذا ليس بسبب أدائه الجيد وكونه أحد النجوم وحسب، بل لأنه قائد أيضا، هل رأيت ما قام به مع بلجيكا في المونديال؟ إنه يكرر هذا كل يوم مع تشيلسي ومن المؤكد أنه سيقوم بالدور نفسه مع ريال مدريد.

وأبدى ريفالدو تأييده لقرار ميسي بالعودة لصفوف المنتخب الأرجنتيني، واصفا هذا القرار بـ "الجيد".

واختتم قائلا: إنه قرار صحيح رغم أنه عاد ببعض المتاعب البدنية، إنه ذكي وعرف كيف يتوقف في الوقت المناسب، على سبيل المثال كريستيانو لم يقم بهذا وأصيب مع البرتغال.