ساوثغيت يرحب بمساعدة منتخب سيدات إنجلترا في المونديال

رحب غاريث ساوثغيت مدرب منتخب إنجلترا بمساعدة فيل نيفيل إذا طلب منه مدرب المنتخب الإنجليزي النسائي النصيحة قبل خوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات في يونيو المقبل.

ويلتقي ساوثغيت، الذي قاد إنجلترا للدور قبل النهائي في كأس العالم في روسيا العام الماضي، بشكل متكرر مع نيفيل لتبادل المعلومات سويا.

وقال ساوثغيت لصحيفة "ديلي تليغراف": يعرف فيل أنه إذا أراد الاستعانة بمعلوماتنا أو بخبراتنا سنرحب بمساعدته. لن أدق على بابه لأخبره بذلك فهو يعرف أننا هنا لتقديم يد العون، الأجهزة الطبية وفرق الإعداد البدني تتبادل المعلومات لأن هذه الفئة في الكرة النسائية عانت من نقص التمويل لكن الوضع تحسن الآن.

ويصنف منتخب إنجلترا للسيدات في المركز الرابع عالميا وسيكون مرشحا للتتويج بلقب كأس العالم في فرنسا عندما تنطلق في السابع من يونيو، وفازت إنجلترا على البرازيل واليابان وتعادلت مع أمريكا بطلة العالم السابقة لتحرز لقب بطولة "شي بليفز" الرباعية هذا الشهر، وستلعب إنجلترا ضد اسكتلندا والأرجنتين واليابان في المجموعة الرابعة بكأس العالم.

وتابع ساوثغيت: اعتقد أن فريق السيدات يتقدم بقوة وقطع خطوة هائلة بتحقيق برونزية بطولة العالم 2015 وأصبح ندا شرسا لكبرى المنتخبات.