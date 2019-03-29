فالفيردي: ميسي في حالة جيدة.. ونتعامل بحذر مع سواريز

كشف المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، أن نجم فريقه ليونيل ميسي كان يعاني من مشكلة بسيطة خلال تدريبات يوم الخميس، وأن ذلك لن يمنعه من المشاركة في مباراة النادي الكاتالوني أمام اسبانيول يوم السبت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني "الليغا".

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الجمعة: كنت أتحدث مع ميسي، لقد تعرض يوم الخميس لمشكلة صغيرة خلال المران، لا أكثر من ذلك، جميعنا هنا نتواصل مع مدربي اللياقة البدنية، نعرف كيف حال الجميع ، وبالطبع أتحدث معه من وقت إلى آخر لأعرف كيف حاله، كما أتحدث مع الأخرين.

ورغم هذه المشكلة، يرى فالفيردي أن ميسي سيكون مؤهلا بنسبة مئة بالمئة لخوض مباراة اسبانيول، بعد أن غاب عن مباراة منتخب الأرجنتين الأخيرة للإصابة. وأضاف فالفيردي قائلا: إنه يعاني من هذه المتاعب منذ وقت، نحن نحيطه بالرعاية في هذا الإطار من قبل أعياد الميلاد لتقليل متاعبه.

وأكمل: نحن مستمرون في هذا، لقد عاد من معسكر المنتخب الأرجنتيني، واستراح لبضعة أيام ، نتخذ حيطتنا معه لأننا نعرف أنه لا غنى عنه في هذه المباريات.

وعلى جانب آخر، حصل النجم الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة، على إذن من الجهاز الطبي للفريق للمشاركة في لقاء يوم السبت، وعن هذا تحدث فالفيردي قائلا: إنه بحالة جيدة، نتعامل معه بحذر، ولكنه بحالة جيدة.