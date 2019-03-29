قمصان الريال الأكثر مبيعاً عالمياً.. ويونايتد يتراجع بعد "فيرغسون"

أشارت دراسة متخصصة في التسويق الرياضي إلى أن نادي ريال مدريد بات يتصدر قائمة أكثر الأندية مبيعا للقمصان الكروية برقم وصل إلى مليون و890 قميصا للعام الواحد في الفترة بين 2014-2018.

وركزت الدراسة على حساب القمصان الأصلية وليس التي يتم بيعها بطرق غير رسمية، وأشارت إلى أن النجاح الذي حقق النادي الإسباني في دوري أبطال أوروبا بفوزه باللقب أربع مرات في آخر خمسة أعوام فبعد أن كان معدل مبيعات قمصانه مليونا وخمس مئة واثنين وستين ألفا وخمس مئة للعام الواحد بين 2010-2014، ونجح في زيادة ذلك بنسبة 21% ما يعادل ثلاث مئة وخمسة وعشرين ألفا في العام الواحد مستفيدا من تتويجاته في ميلان ولشبونة وكارديف وكييف.

وتصدر مانشستر يونايتد القائمة بين 2010-2014 بمبيعات تقارب مليونا وسبع مئة وخمسة وسبعين ألفا للعام الواحد، وزاد مبيعاته بنسبة 8% فقط لتصل إلى مليون وثماني مئة واثنين وستين ألفا وخمس مئة بالعام الواحد، وذلك منذ اعتزال مدربه السير أليكس فيرغسون وتوقفه عن الوصول لمنصات التتويج الأوروبية أو في "البريميرليغ"، ويبدو أن يونايتد يفتقد لتأثير "السير" في كثر من المجال وليس فقط في نتائج المباريات.

وجاء نادي برشلونة الإسباني في المركز الثالث بعدما باع النادي الكاتالوني مليونا و450 ألف قميص بالعام الواحد بين 2004 و2018 بزيادة 20% عن مبيعات الأعوام الأربعة التي سبقتها.

ويأتي بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث أوروبيا بعدما نجح بكسر حاجز المليون قميص، وباع في آخر 4 أعوام مليونا و387 ألفا و500 قميص بالعام الواحد وبزيادة 41% عن المواسم الأربعة السابقة.

وتجاوز ليفربول الإنجليزي حاجز المليون، ونجح بزيادة معدله من 802 ألف و500 قميص في العام الواحد بنسبة 31% بين 2014 و2018 ليبيع مليونا و50 ألف قميص سنويا، ويليه آرسنال بـ875 ألف قميص سنويا، بينما يأتي تشيلسي سابعا رغم تراجع مبيعاته بنسبة 11% لتصل إلى 787 ألفا و500 قميص سنويا.

وأكبر نسبة تقدم سجلها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي مستفيدا من الأسماء الكبيرة التي ضمها في آخر 4 سنوات فبات يبيع 750 ألف قميص سنويا بارتفاع بنسبة 110% عن رقم لم يكن يتجاوز 357 ألفا بالسنة قبل 2014.

وأعلى نادٍ إيطالي بيعا للقمصان، هو حامل اللقب المحلي للسنوات السبع الماضية، يوفنتوس الذي يشتري محبوه 575 ألف قميص سنويا بارتفاع 46% منذ 2014.

وتكتمل قائمة العشرة الكبار في بيع القمصان بحضور بروسيا دورتموند الألماني الذي رفع مبيعاته بنسبة 69% في آخر 4 أعوام لتصل إلى 480 ألف قميص سنويا.