روبياليس يدرس تغيير نظام مباريات كأس إسبانيا

أعرب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، عن رغبته في تغيير نظام بطولة كأس ملك إسبانيا، بحيث تلعب جميع الأدوار من خلال مباراة واحدة حتى الدور قبل النهائي الذي سيلعب من خلال مباراتين ذهابا وإيابا.

وقال روبياليس إنه "ليس من المستبعد إقامة دورة مجمعة من أربعة فرق للدور النهائي، ولكن هذا يمثل مخاطرة لأنه يحتاج إلى إفراغ مساحة في الجدول الزمني للمباريات، كما سيشكل عبئا كبيرا على الجماهير، وإذا طالبت به الجماهير يمكننا أن نطبقه في المستقبل، الآن نمر بلحظة تحتاج فيها التغييرات إلى صبر كبير، إنها تجربة قابلة للخطأ".

وأكد روبياليس أنه سيبقي على الشكل المتعارف عليه فيما يخص الجولة النهائية التي ستظل من مباراة واحدة تقام في ملعب محدد سلفا لطرفي اللقاء.

وأضاف قائلا: "نحن مقتنعون بأن هذا النظام الجديد سيكون أكثر إثارة، سنقترح إقامة بطولة الكأس من مباراة واحدة حتى دور متقدم في المسابقة، وعلى الأرجح سيكون الدور قبل النهائي الذي سيكون من مباراتين".

وأكد روبياليس أيضا على أن نظام (دورة مجمعة من أربع فرق في الدور النهائي) ليس أمرا معتادا بالنسبة للجماهير، وأكمل قائلا: "كانت الفكرة تروق لنا ولكن تقاريرنا حول الأعباء الأمنية والاقتصادية لهذا التصور أفادت أن الجماهير ستواجه صعوبات بالغة".

واختتم روبياليس قائلا: "سنرى ما ستقرره الجمعية العمومية للاتحاد، ولكن على الأرجح سنقرر الأمور التالية: إقامة كل الأدوار من مباراة واحدة حتى الدور قبل النهائي الذي سيلعب من مباراتين، فيما يلعب النهائي من مباراة واحدة كما هو الحال الآن".