بايرن يتعثر بالتعادل.. وألكاسير يعيد دورتموند للصدارة

المصدر: برلين - د ب أ

انفرد فريق بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفضل فوزه القاتل على ضيفه فولفسبورغ 2 - صفر يوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين للبوندسليغا.

ونجح دورتموند في اقتناص الصدارة مستفيدا من تعادل غريمه الرئيسي بايرن ميونخ مع مضيفه فرايبورج 1 - 1 .

وفي باقي المباريات فاز فيردر بريمن على ضيفه ماينز 3 - 1 وفورتونا دوسلدورف على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 - 1 ونورنبرغ على ضيفه أوغسبورغ 3 - صفر.

ويتصدر دورتموند جدول ترتيب البوندسليغا برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن بايرن صاحب المركز الثاني.

وحقق دورتموند 19 انتصارا وستة تعادلات وهزيمتين خلال مسيرته حتى الآن في البوندسليغا فيما سجل بايرن 19 انتصارا مقابل أربعة تعادلات وأربع هزائم.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، كان دورتموند في طريقه للخروج بنقطة التعادل السلبي مع فولفسبورغ، لولا الهدف القاتل الذي سجله الإسباني باكو ألكاسير من ضربة حرة في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة. وأكد ألكاسير فوز دورتموند بتسجيله الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعلى ملعب شوارزوالد ستاديون، تقدم لوكاس هولير بهدف لفرايبورغ في الدقيقة الثالثة ثم تعادل البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبايرن في الدقيقة 22.