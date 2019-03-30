زيدان يرحب بانتقال بوغبا إلى ريال مدريد

فتح المدرب الفرنسي زين الدين زيدان العائد للإشراف على ريال مدريد، ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، الباب أمام احتمال ضم بول بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا ومانشستر يونايتد الإنجليزي إلى الفريق الملكي.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية المباراة مع ضيفه هويسكا صاحب المركز الأخير في المرحلة الـ 29 من الدوري الإسباني: أحب بوغبا كثيرا. هذا أمر ليس جديدا. أعرفه شخصيا، ولهذا السبب أتكلم عنه بشكل طبيعي.



وأضاف: إنه بالفعل لاعب مختلف. يقدم ما يستطيع لاعبون قليلون تقديمه على أرض الملعب. إنه قادر على القيام بكل شيء. هناك لاعبو وسط يعرفون كيف يدافعون بشكل جيد جدا، وآخرون يعرفون كيف يهاجمون جيدا.



وانتقل بوغبا (26 عاما) إلى يونايتد في 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، ويمتد عقده مع فريق الشياطين الحمر حتى 2021.



ووعد زيدان بعد عودته إلى ريال خلفا للأرجنتيني سانتياغو سولاري بإجراء تغيير في الانتقالات الصيفية، وقدمت الصحافة الإسبانية ميزانية تقارب الـ 500 مليون يورو لضم لاعبين جدد، منها 280 مليون يورو لضم المهاجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان.



وعن هذه الشائعات، رأى زيدان الذي كان صانع ألعاب ريال مدريد بين 2001 و2006: لا يمكن القول أن لاعبا يساوي 100, 150, 200 أو 300 مليون يورو. الأندية هي التي تقرر ذلك.



وختم: أنا قدمت إلى ريال مقابل 70 أو 72 مليون يورو، وقيل حينها هذا ضرب من الجنون أن يدفع هذا المبلغ من أجلي. اليوم، أنظروا أين أصبحنا؟ إننا نعرف أي لاعب هو مبابي، لكنه ليس لاعبا في فريقي ولذلك لا أستطيع الحديث عنه احتراما له ولناديه.