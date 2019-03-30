سيتي يهزم فولهام ويستعيد صدارة الدوري الإنجليزي

استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه على مضيفه فولهام 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري.



وتقدم مانشستر سيتي، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، بهدف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة الخامسة وأضاف سيرخيو أغويرو الهدف الثاني في الدقيقة 27.

ورفع أغويرو رصيد أهدافه إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة هدافي البطولة بفارق هدفين أمام هاري كين، نجم توتنهام، وبيير إيمريك أوباميانغ ، مهاجم أرسنال، وثنائي ليفربول، محمد صلاح وساديو ماني ويملك كل منهم 17 هدفا.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 77 نقطة، بفارق نقطة أمام ليفربول، الذي يواجه توتنهام يوم الأحد، فيما توقف رصيد فولهام عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.