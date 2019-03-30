كلوب يشيد بتوتنهام ويقول: بوكيتينو يستحق التقدير

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إنه يجب الإشادة بما فعله توتنهام هوتسبير بعدم التعاقد مع أي لاعب جديد، وأكد أن مدربه ماوريسيو بوكيتينو يستحق التقدير على عدم إنفاق أموال في آخر فترتي انتقالات.



وأصبح توتنهام أول فريق في حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكله الحالي لا يتعاقد مع أي لاعب جديد في فترتي انتقالات متتاليتين لكن رغم الافتقار للوجوه الجديدة فإنه يبدو في طريقه لإنهاء المسابقة في المربع الذهبي للموسم الرابع على التوالي.



وقال كلوب لشبكة سكاب سبورتس التلفزيونية قبل مواجهة توتنهام يوم الأحد: في إنجلترا، دولة الانتقالات، إذا لم تبرم صفقات فإن هذا يجذب الاهتمام بشدة.



وكان فريق بوكيتينو يتنافس مع ليفربول ومانشستر سيتي في السباق على اللقب حتى فبراير لكنه تراجع بفارق 15 نقطة عن القمة. وربما يمثل ملعب توتنهام الجديد، البالغ سعته 62 ألف متفرج، عائقا ماليا أمام إبرام الصفقات، خاصة أن التقديرات الأولية كان تقول إن تكلفته ستبلغ حوالي 700 مليون جنيه إسترليني (قبل أن تقفز إلى مليار جنيه إسترليني وفقاً لوسائل إعلام بريطانية.



وقال كلوب: أنا متأكد أن ماوريسيو بوكيتينو كان سيحب إضافة لاعبين لكن الفريق الأول لتوتنهام من الصعب أن يتحسن. وأضاف: إذا كنت تملك التشكيلة المناسبة فلا يوجد ما يدفعك إلى الانشغال في سوق الانتقالات. لكن الفريق الموجود نفسه يمكن تطويره. وربما يكون اللاعب المتاح أفضل من اللاعب الذي تود ضمه.



وأضاف: أحترم أسلوبه كثيرا. في النهاية يجب علينا اتخاذ قراراتنا. لا أعرف لماذا حدث ذلك لكن في أغلب الأحيان عندما لا تبرم صفقات يكون ذلك بسبب المال.