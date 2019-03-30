كين يواصل تألقه ويقود يوفنتوس للفوز على إمبولي

اقترب فريق يوفنتوس من حسم لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم بتغلبه على إمبولي 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على جنوى 2 - صفر.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه مويس كين الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72. ورفع يوفنتوس رصيده إلى 78 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إمبولي عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الخامس والعشرين ليوفنتوس في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة عشرة لإمبولي في الدوري هذا الموسم نقابل الفوز في ست مباريات والتعادل سبع.

وفي المباراة الثانية، فاز أودينيزي على ضيفه جنوى 2 - صفر، وسجل هدفي أودينيزي ستيفانو أوكاكا في الدقيقة الرابعة ورولاندو ماندراغورا في الدقيقة 62.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 28 نقطة في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد جنوه عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.