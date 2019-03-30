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ليغانيس يتغلب على خيتافي بهدفي سانتوس ومورينو

المصدر: مدريد - د ب أ
ليغانيس رفع رصيده إلى 36 نقطة
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فاز فريق ليغانيس على مضيفه خيتافي 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل هدفي ليغانيس مايكل سانتوس وخوان فرانسيسكو مورينو في الدقيقتين 49 و83 على الترتيب، كما أهدر غويدو كارييو ركلة جزاء للفريق في الدقيقة 18.

ورفع ليغانيس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر، وتوقف رصيد خيتافي عند 46 نقطة في المركز الرابع.

كلمات دالّة

#ليغانيس, #خيتافي, #الدوري الإسباني

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