مدرب فرانكفورت: لا يهمني إن كان اللاعبون يضحكون علي

أشار آدي هوتر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، إلى أنه يتعامل بهدوء مع لاعبيه.

وفي مقابلة مع صحيفة "فرانكفورتر الجماينه تسايتونج" الألمانية الصادرة يوم السبت، قال هوتر: يجب على المرء أن يعترف بارتكاب أخطاء كمدرب... من يدعي أن المدربين يجب أن يكونوا مثاليين؟"، وأضاف "أنا شخصيا لا أرى هذا".

وتابع هوتر: وإذا ضحك عليَّ لاعبون ذات مرة بشكل هادئ، فهذا لا يزعجني على الإطلاق، فأنا أيضا أرتكب أخطاء، ولحسن الحظ أنها ليست كثيرة على النحو الذي كانت عليه في بداية مسيرتي المهنية.

ولفت هوتر إلى أن تحليل الفيديو يعد من الأمور المهمة على نحو خاص في عمله مع الفريق، وقال: جلسات الفيديو بالذات لا يمكن التقليل من شأنها، ومن أجل تقديم تحليل جيد بأسلوب متخصص، نحن بحاجة إلى ما يتراوح بين 20 إلى 30 مقطعا، ويجب أن يكون المرء في أعلى حالات الاستعداد وأن يكون قادرا على النقاش.

واختتم المدير الفني النمساوي الذي تولى تدريب فرانكفورت منذ بداية الموسم، حديثه بالقول إن "اللاعبين ملمون بالأمر ويرون كل شيء بعيونهم ويعرفون ما يقال لهم".

يذكر أن فرانكفورت، الذي يشغل المركز الخامس في الدوري الألماني، سيخوض على أرضه غدا الأحد مباراة أمام شتوتغارت.