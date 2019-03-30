ميسي ينهي صمود إسبانيول ويقود برشلونة إلى الفوز

انتزع فريق برشلونة فوزا صعبا من ضيفه إسبانيول 2 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، ليقترب بقوة نحو التتويج باللقب.

وتقدم برشلونة بهدف في الدقيقة 71 عندما سدد ليونيل ميسي كرة رائعة من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء إسبانيول اصطدمت برأس فيكتور سانشيز وعانقت الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 89 عندما مرر مالكوم كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء إسبانيول قابلها ميسي بتسديدة أرضية إلى داخل المرمى.

ورفع برشلونة رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد إسبانيول عند 34 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق الأهداف خلف جيرونا، وبفارق الأهداف أمام ليفانتي.