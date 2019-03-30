ناغويا غرامبوس يعتلي صدارة الدوري الياباني

اعتلى ناغويا غرامبوس صدارة الدوري الياباني الممتاز لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه كونسادول سابورو 4 - صفر صباح السبت في المرحلة الخامسة من المسابقة التي شهدت أيضا انتصارا مثيرا لفيسيل كوبي على غامبا أوساكا 4 - 3 .



وفي مباريات أخرى، جرت بالمرحلة نفسها ، تعادل إف.سي طوكيو مع مضيفه أوراوا ريد دايموندز 1 - 1، وكاشيما أنتلرز مع مضيفه جوبيلو ايواتا 1 - 1 بينما تغلب سيريزو أوساكا على مضيفه فيغالتا سينداي 2 - صفر.



ورفع ناغويا غرامبوس رصيده إلى 12 نقطة لينتزع الصدارة بفارق نقطة واحدة أمام إف.سي طوكيو ، بينما تجمد رصيد كونسادول سابورو عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.



وسجل الأهداف الأربعة لناغويا غرامبوس ، غابرييل خافيير (الهدفان الأول والرابع) في الدقيقتين 17 و50 وأكيتو فوكوموري لاعب كونسادول ، بالخطأ في مرمى فريقه ، في الدقيقة 31 وأريا غاسورو هاسيغاوا في الدقيقة 39 .



أما إف.سي طوكيو ، فقد فقد موقعه في الصدارة بعد تعادله 1 - 1 مع مضيفه أوراوا ريد دياموندز الذي رفع رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن.



وكادت المباراة أن تنتهي بفوز إف.سي طوكيو بهدف سجله دييغو دي أوليفيرا في الدقيقة 75 لكن ريوتا موريواكي خطف هدف التعادل لريد دياموندز في الثواني الأخيرة.



وقفز فيسيل كوبي إلى المركز الثالث برصيد عشر نقاط إثر انتصار مثير بنتيجة 4 - 3 على مضيفه جامبا أوساكا الذي تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز العاشر.



وسجل الأهداف الأربعة لفيسيل كوبي ، لوكاس بودولسكي وديفيد فيا وغونيا تاناكا (الهدفان الثالث والرابع) في الدقائق 45 و54 و80 و89 .

بينما سجل الأهداف الثلاثة لجامبا أوساكا ، أدميلسون براغا ونيور وهوانغ أوي جو وشو كوراتا في الدقائق 11 و24 و72 .