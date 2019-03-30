يونايتد يتجاوز واتفورد ويعود للانتصارات.. وهدرسفيلد يهبط

هبط هدرسفيلد تاون إلى دوري الدرجة الأولى عقب خسارته أمام كريستال بالاس صفر - 2، وفاز مانشستر يونايتد على واتفورد 2 - 1 وليستر سيتي على بورنموث 2 -* صفر وساوثهامبتون على برايتون 1 - صفر، وبيرنلي على وولفرهامبتون 2 - صفر.

وفي المباراة الثانية، فاز فريق مانشستر يونايتد على واتفورد 2 - 1. وسجل هدفي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد وأنتوني مارسيال في الدقيقتين 28 و72، فيما سجل هدف واتفورد عبد الله دوكوري في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع مانشستر يونايتد 61 نقطة في المركز الرابع، مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة أرسنال ونيوكاسل يوم الاثنين المقبل، وتوقف رصيد واتفورد عند 43 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الثالثة، فاز ليستر سيتي على بورنموث 2 - صفر. وسجل هدفي ليستر سيتي ويس مورجان وجيمي فاردي في الدقيقتين 11 و82. ورفع ليستر سيتي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثامن بفارق الأهداف خلف وولفرهامبتون، وتوقف رصيد بورنموث عند 38 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز ساوثهامبتون على برايتون 1 - صفر. ويدين ساوثهامبتون بالفضل في هذا الفوز للاعبه بييرا اميل هويبيرغ الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس عشر بفارق الأهداف خلف برايتون الذي توقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الخامسة، أصبح فريق هدرسفيلد تاون أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى بخسارته أمام كريستال بالاس صفر - 2. وسجل هدفي كريستال بالاس لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 76 من ركلة جزاء وباتريك فان أنهولت في الدقيقة 88.

وتوقف رصيد هدرسفيلد عند 14 نقطة في قاع الترتيب، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتأكد هبوط هدرسفيلد بعد فوز بيرنلي على وولفرهامبتون 2 - صفر. وسجل هدفي بيرنلي كونور كودي، لاعب وولفرهامبتون بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثانية، ودوايت ماكنيل في الدقيقة 77.

ورفع بيرنلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز السابع عشر، آخر المراكز التي تضمن البقاء في الدوري الممتاز، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 44 نقطة في المركز السابع.