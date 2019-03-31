أتلتيكو مدريد يتجاوز ألافيس برباعية نظيفة

فاز أتلتيكو مدريد على ألافيس 4 - صفر، وسيلتا فيغو على فياريال 3 - 2 في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ولقن أتلتيكو مدريد مضيفه ألافيس درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 - صفر.

وسجل أهداف أتلتيكو مدريد ساؤول نيغيز في الدقيقة الخامسة ودييغو كوستا في الدقيقة 11 وألفارو موراتا في الدقيقة 59 و توماس تييي بارتي في الدقيقة 84.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 59 نقطة في المركز الثاني، بفارق عشر نقاط خلف برشلونة، وبفارق خمس نقاط أمام ريال مدريد الذي يواجه هويسكا يوم الأحد. وتوقف رصيد ألافيس عند 44 نقطة في المركز الخامس.

وقلب فريق سيلتا فيغو تأخره بهدفين أمام ضيفه فياريال إلى فوز 3 - 2.

وتقدم فياريال بهدفين نظيفين سجلهما كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 11 وألفونسو بيدرازا في الدقيقة 15، قبل أن يسجل سيلتا فيجغ ثلاثة أهداف عن طريق ياغو أسباس، هدفين، الأول في الدقيقة 50 والثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء وماكسيمليانو غوميز في الدقيقة 86.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن عشر، وتوقف رصيد فياريال عند 29 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف أمام بلد الوليد.