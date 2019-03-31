أياكس يهزم آيندهوفن ويشعل صراع الصدارة

أشعل أياكس أمستردام صراع المنافسة على لقب الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا 3 - 1 على ضيفه وغريمه التقليدي آيندهوفن يوم الأحد في قمة مباريات المرحلة السابعة والعشرين للمسابقة.



وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت يوم الأحد عن فوز أوتريخت على ضيفه فينورد روتردام 3 - 2، وزفوله على ضيفه إمين 3 - صفر، في حين تعادل بريدا مع ضيفه فينلو 1- 1.



وارتفع رصيد أياكس إلى 65 نقطة، ولكنه ظل في المركز الثاني، غير أنه قلص الفارق الذي يفصله عن آيندهوفن المتصدر إلى نقطتين فقط، قبل سبع مراحل على نهاية المسابقة.



وجاء الهدف الأول لأياكس عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز دانييل شفاب لاعب آيندهوفن هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 21.

وتضاعفت معاناة آيندهوفن بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه نصير مزراوي في الدقيقة 55.



ورغم النقص العددي، أدرك لوك دي يونج التعادل لآيندهوفن في الدقيقة 58، غير أن دوسان تاديتش أعاد التقدم لأياكس من جديد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 من ركلة جزاء وأنهى ديفيد نيريس على آمال آيندهوفن في التعادل، بعدما سجل الهدف الثالث لأياكس في الدقيقة 90