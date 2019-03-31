تشيلسي يقلب خسارته أمام كارديف إلى فوز مثير

أحبط تشيلسي مفاجأة مضيفه كارديف سيتي، بعدما قلب تأخره صفر - 1 إلى فوز في اللحظات الأخيرة 2 - 1 يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وأنعش تشيلسي آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب المسابقة، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، بعدما رفع رصيده إلى 60 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطة وحيدة عن فرق المربع الذهبي.

في المقابل، تجمد رصيد كارديف سيتي، الذي تلقى خسارته التاسعة عشرة في البطولة هذا الموسم والرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 28 نقطة، ليبقى في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع)، بفارق خمس نقاط خلف مراكز الأمان.

وشهدت المباراة العديد من القرارات التحكيمية المثيرة للجدل، التي كانت تصب كلها في مصلحة تشيلسي، الأمر الذي أثار جماهير كارديف التي احتشدت في المدرجات، وكذلك نيل وارنوك مدرب الفريق.

وتغاضي الحكم كريغ باوسون عن احتساب أكثر من ركلة جزاء لكارديف، فيما احتسب هدفا مثيرا للجدل للفريق اللندني، الذي استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلتين الماضيتين.

وبادر كارديف بالتسجيل عبر لاعبه فيكتور كاماراسا في الدقيقة 46، لكن سيزار أزبيليكويتا أدرك التعادل لتشيلسي في الدقيقة 84 بهدف كشفت عنه الإعادة التلفزيونية وقوع اللاعب الإسباني في مصيدة التسلل بمسافة بعيدة للغاية.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، أحرز روبن لوفتوس تشيك هدف الفوز القاتل لتشيلسي، ليعيد البسمة إلى جماهير الفريق الأزرق التي أصيبت بخيبة أمل عقب تعادله مع وولفرهامبتون وخسارته أمام إيفرتون في المرحلتين الماضيتين.