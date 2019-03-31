جزائية باريخو تمنح فالنسيا نقاط إشبيلية وتقربه من"الأبطال"

أنعش فالنسيا على آماله في الحصول على أحد المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 - صفر على مضيفه إشبيلية يوم الأحد في الديربي الأندلسي الذي جرى بينهما ضمن المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد فالنسيا إلى 43 نقطة في المركز السادس، بفارق ثلاث نقاط خلف المربع الذهبي للمسابقة، فيما تفوق بفارق المواجهات المباشرة على إشبيلية، الذي تراجع للمركز السابع، المتساوي معه في نفس الرصيد.

ويدين فالنسيا بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه داني باريخو، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.