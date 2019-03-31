ريال بيتيس يواصل التعثر ويتعادل مع رايو فايكانو

واصل ريال بيتيس الذي كان من المنافسين على أحد المراكز الأربعة المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، نزيف النقاط بعد اكتفائه بالتعادل مع مضيفه الجريح رايو فايكانو 1 - 1 يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبدا أن فايكانو في طريقه لتحقيق فوزه الأول في المراحل الثماني الأخيرة حين تقدم منذ الدقيقة 34 عبر راؤول دي توماس وحتى الدقيقة 81 قبل أن ينجح كريستيان تييو في تجنيب بيتيس هزيمته الأولى أمام مضيفه منذ أبريل 2014 والثالثة في المراحل الأربع الأخيرة.

ورفع بيتيس رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع لكن بفارق 6 نقاط فقط عن خيتافي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال والذي خسر السبت أمام ضيفه ليغانيس صفر - 2، فيما أصبح رصيد فايكانو 24 فقط في المركز التاسع عشر بفارق 5 نقاط عن منطقة الأمان.

ومني ليفانتي بنفس مصير فايكانو، إذ فرط بفوزه الثاني فقط في المراحل التسع الأخيرة بعد أن تقدم على ضيفه إيبار بهدفين لخوسيه لويس موراليس (5) وروبن روتشينا (26) مقابل هدف للأرجنتيني غونزالو إسكالانتي (19)، وذلك حتى الدقيقة 78 قبل أن يهز سيرخي إنريتش شباكه بهدف التعادل.

ورفع ليفانتي رصيده الى 32 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن منطقة الهبوط، فيما أصبح رصيد إيبار الذي يحقق التعادل الرابع له في المراحل السبع الأخيرة مقابل فوز وحيد وهزيمتين، 36 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتستكمل المرحلة لاحقا، حيث يلتقي إشبيلية السادس مع فالنسيا السابع، وبلد الوليد مع ريال سوسييداد، وريال مدريد الثالث بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان مع هويسكا.