سولشاير غاضب من انتصار يونايتد على واتفورد

وصف أولي غونار سولشاير أداء فريقه بالسيئ بعد الفوز 2-1 على واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم باستاد أولد ترافورد يوم السبت، وهي أول مباراة للمدرب النرويجي كمدرب دائم لمانشستر يونايتد.

وقال سولشاير: بدأنا بشكل ضعيف في أول 20 دقيقة ويمكن رؤية غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة خلال فترة التوقف الدولي ولم نستطع تدريبهم.

وزاد: إنها واحدة من تلك المباريات. تواجه إمكانية التعثر في المباريات الأولى بعد فترات التوقف الدولي. المنافس استحق التقدم. بعد أن سجلنا، بهدف رائع، قدمنا أداء جيدا في الهجمات المرتدة.

وأضاف: بدأنا بشكل باهت في الشوط الثاني أيضا لكن بعد التقدم 2-صفر أعتقد أننا كنا مسيطرين لكن (واتفورد) سجل هدفا وكان أي شيء من الممكن أن يحدث.

وكال سولشاير المديح للمدافعين فيل جونز وكريس سمولينغ لكنه اعترف بأن فريقه بالكاد استحق الفوز بالنظر إلى الأداء. وقال: بالنظر إلى الأداء فالتعادل ربما كان هو النتيجة. سنأخذ النقاط الثلاث. بعض اللاعبين الذين شاركوا مع منتخباتهم ربما لعبوا أكثر من اللازم.

وأشار المدرب النرويجي إلى أن فريقه فشل في إدخال بول بوغبا لأجواء المباراة بالشكل الكافي إذ قدم اللاعب الفرنسي أداء أقل من المتوسط. وتابع: بول لاعب مهم بالنسبة لنا ولم نستطع الحفاظ على الكرة اليوم. الاستحواذ كان متساويا على أرضنا وهذا أمر محبط، كان غائبا ولعب مباراتين مع فرنسا. لعب في (دور) دفاعي أكثر مع فرنسا، لذلك هذا أمر ربما يجب أن نفكر فيه حتى نشركه بصورة أكبر في اللعب.

وأضاف: بول يمكنه القيام بالدورين. يستطيع الهجوم والدفاع. أعتقد أن راشفورد كان رائعا ومنحنا الحيوية التي افتقر إليها الآخرون. كان جونز وسمولينج ولوك شو رائعين أيضا.