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سيلتك يهزم رينجرز في الديربي ويقترب من لقب الدوري

المصدر: غلاسكو - د ب أ
فورست مسجلاً هدف الفوز القاتل
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بات فريق سيلتك على أعتاب التتويج بلقب الدوري الأسكتلندي الممتاز للمرة الثامنة على التوالي بعد فوزه 2 -1 على ضيفه غلاسكو رينجرز في مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين يوم الأحد في المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وتقدم أودسون إدوارد بهدف لسيلتك في الدقيقة 27 ثم تلقت مساعي رينجرز صفعة قوية بعد طرد ألفريدو موريلوس في الدقيقة 31. ورغم النقص العددي، تمكن رينجرز من إدراك التعادل بواسطة ريان كينت في الدقيقة 63، ولكن قبل أربع دقائق من نهاية المباراة خطف جيمس فورست هدف الفوز لسيلتك.

ويتصدر سيلتك جدول ترتيب الدوري الأسكتلندي برصيد 73 نقطة بفارق 13 نقطة عن رينجرز الوصيف قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

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