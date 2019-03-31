قطر ترفض تواجد 48 منتخباً.. وتخشى التصادم مع "فيفا"

اعتبر موقع "يو أو إل" البرازيلي الشهير أن قطر ترفض زيادة عدد المنتخبات في مونديال 2022 إلى 48 منتخباً لأسباب لوجستية، لكنها في الوقت ذاته لا تستطيع التصادم مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ممثلاً برئيسه جياني إنفانتينو التصويت في شهر يونيو 2019 على زيادة المنتخبات في كأس العالم 2022 إلى 48 منتخباً، علماً أن النسخة اللاحقة التي ستقام في أميركا وكندا والمكسيك ستضم هذا العدد فعلاً.



وكتب الموقع البرازيلي الشهير عبر مراسله فينيسيوس كاسترو المقيم في الدوحة: قابلنا العديد من الشخصيات القطرية التي أبدت صراحة عن رغبتها بإقامة مونديال 2022 بتواجد 32 منتخباً فقط، لكن في الوقت ذاته لن يكون بمقدور القطريين التصادم مع "فيفا" إذا ما قرر إقامة المونديال بتواجد 48 منتخباً.



وزاد: لوجستياً، لا تستطيع قطر استضافة 48 منتخباً لأنها لا تملك سوى 8 ملاعب فقط، وهذا ما قد يجبر "فيفا" على منح التنظيم إلى دول مجاورة، وهو ما لا ترغبه الدوحة، بالإضافة إلى ذلك ما زالت قطر تحاول جاهدة على إنجاز المتطلبات الأساسية مثل الفنادق والملاعب وخطوط المترو مع بقاء 4 أعوام على إقامة المونديال.



وواصل الموقع: سيكون من الصعب كذلك على قطر استضافة 48 منتخباً لأسباب سياسية، أهمها أنها تمر بأزمة دبلوماسية مع جيرانها في السعودية والإمارات والبحرين بسبب دعم الدوحة لجماعات إرهابية، وتم إغلاق المنفذ البري الوحيد لقطر مع السعودية، كما تم منع الطيران فوق المجال الجوي القطري، ومنع استخدام الطائرات القطرية من المرور بالمجال الجوي للدول الثلاث، وهذا يعني زيادة في ساعات الرحلات، وارتفاع الأسعار حتى تعوض الخطوط القطرية خسائرها.

وسبق أن أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أن قطر لن تستطيع تنظيم كأس العالم 2022 إذا ما احتوى على 48 منتخباً بمفردها، وأن بعض الدول المجاورة قد تحصل على الاستضافة.