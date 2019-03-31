مخاوف من غياب ديالو وحكيمي عن قمة بايرن ودورتموند

المصدر: دورتموند - د ب أ

يخشى نادي بوروسيا دورتموند متصدر الدوري الألماني لكرة القدم من غياب مدافعيه عبدو ديالو وأشرف حكيمي عن مباراة القمة أمام بايرن ميونخ يوم السبت.

وقال لوسيان فافري مدرب دورتموند بعد الفوز المثير على فولفسبورغ بهدفين دون رد: ديالو يعاني من مشكلة في الفخذ، وسيكون من الصعب للغاية بالنسبة له اللحاق بالمباراة. وبالنسبة لحكيمي فلا يمكننا أن نقول أي شيء لحين خضوع اللاعب للفحص الطبي بسبب معاناته من إصابة في القدم.

وغادر ديالو مباراة فولفسبورغ في الدقيقة 49 بسبب الإصابة ليشارك بدلا منه حكيمي الذي خرج مصابا هو الآخر في الدقيقة 74.