نابولي يسحق روما برباعية.. ويبتعد بالمركز الثاني

لقن فريق نابولي مضيفه روما درسا في فنون كرة القدم وتغلب عليه 4 -1 ،خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز أتالانتا على بارما 3 - 1، وسبال على فروسينوني 1 - صفر، وتعادل فيورنتينا مع تورينو 1 - 1.

وسجل أهداف نابولي أركاديوز ميليك في الدقيقة الثانية ودرايس ميرتينز في الدقيقة 50 وسيموني فيردي 55 وأمين يونس في الدقيقة 81، فيما سجل هدف روما دييغو بيروتي في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الأول من ركلة جزاء. ورفع نابولي رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد روما عند 47 نقطة في المركز السادس.

ويعد هذا الفوز هو التاسع عشر لنابولي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست، فيما تعد هذه الخسارة هي الثامنة لروما في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 13 مباراة والتعادل في ثمان مباريات.

وفي المباراة الثانية، اقتنص فريق أتالانتا فوزا ثمينا من مضيفه بارما 3 - 1. ونجح أتالانتا في تحويل تأخره بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف ليحصد ثلاث نقاط غالية. وتقدم الإيفواري كواسي جيرفينيو بهدف لبارما في الدقيقة الثامنة ولكن الكرواتي ماريو بازاليتيش أدرك التعادل لاتالانتا في الدقيقة 24. وتكفل الكولومبي دوفان زاباتا بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لفريق اتالانتا في الدقيقتين 75 و90.

الفوز رفع رصيد أتالاتنا إلى 48 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد بارما عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر. وفي المباراة الثالثة، فاز سبال على فروسينوني بهدف نظيف سجله فرانشيسكو فيكاري في الدقيقة 13. ورفع سبال رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس عشر،وتوقف رصيد فروسينوني عند 17 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

وفي المباراة الرابعة، تعادل فيورنتينا نمع ضيفه تورينو 1 - 1. وتقدم فيورنتينا بهدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة السابعة، وتعادل دانيلي باسيلي لتورينو في الدقيقة 34. ورفع فيورنتينا رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، كما رفع تورينو رصيده إلى 45 نقطة في المركز التاسع.