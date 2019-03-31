"النيران الصديقة" تعيد ليفربول إلى الصدارة

استعاد ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومتأخرا 2 - 1 على ضيفه توتنهام هوتسبير يوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.



وبادر روبيرتو فيرمينو بالتسجيل لليفربول في الدقيقة 16، قبل أن يدرك لوكاس مورا التعادل لتوتنهام في الدقيقة 70. وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز البلجيكي توبي ألديرفيريلد لاعب توتنهام هدفا عكسيا لليفربول في الدقيقة 90، ليمنح الفريق الأحمر ثلاث نقاط ثمينة، ويقوده لتحقيق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة.



وارتفع رصيد ليفربول إلى 79 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي (حامل اللقب)، الذي مازال يمتلك مباراة مؤجلة.



في المقابل، تجمد رصيد توتنهام، الذي لم يحصد سوى نقطة وحيدة في مبارياته الخمس الأخيرة، عند 61 نقطة في المركز الثالث مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.