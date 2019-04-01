بايرن ميونخ يلاقي منتخب الصين أواخر مايو في بكين

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم يوم الاثنين أن الفريق سيلتقي المنتخب الصيني في مباراة ودية تقام في بكين في مايو المقبل.

وأوضح النادي في بيان أن المباراة المقررة على ملعب الاستاد الوطني في بكين في 29 مايو ستقام بدعم من شركة "اليانز" للتأمين، إحدى الجهات الراعية للفريق البافاري.

وسيقوم بايرن ميونخ، الذي يمتلك مكتبا في شنغهاي وعدة مدارس كرة قدم في الصين، بجولته الرابعة إلى الصين، إما عقب آخر مبارياته في الدوري الألماني "بوندسليغا" في 18 أيار/مايو أو عقب نهائي كأس ألمانيا في 25 مايو في حالة التأهل.

وقال كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ: نادينا ينشط في الصين منذ عدة أعوام ويدعم تطوير الكرة هناك عبر العديد من المبادرات، نرحب كثيرا بالتزام شريكنا، شركة اليانز، ويسعدنا أننا نقوم سويا بدعم التعاون الكروي المتواصل بين ألمانيا والصين.