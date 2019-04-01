برشلونة في ضيافة فياريال.. والريال يخوض اختبار فالنسيا

يتطلع برشلونة إلى الاقتراب خطوة جديدة نحو منصة التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم، عندما يحل ضيفا على فياريال يوم الثلاثاء في المرحلة الثلاثين من المسابقة.



ويتصدر برشلونة الذي يدربه إرنستو فالفيردي جدول الدوري الإسباني بفارق عشر نقاط أمام أقرب منافسيه أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.



ورغم تفوق برشلونة بفارق كبير واقترابه من إحراز اللقب، قال فالفيردي السبت: لا يفترض أن تتحدثوا عن الأشياء قبل أن يتم إنجازها، قبل ثلاثة أعوام وفي المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري، كان برشلونة متفوقا بفارق ثماني نقاط أمام أتلتيكو و12 نقطة أمام ريال مدريد... وبعدها بأربعة أسابيع بات أتلتيكو يمتلك نفس العدد من النقاط مع برشلونة وكان الريال متراجعا بفارق نقطة واحدة. هذه أمور يمكن أن تحدث معنا.



ويحتمل أن يقرر فالفيردي إراحة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المباراة، حيث يعاني هداف الدوري الإسباني من مشكلة في الحوض منذ ديسمبر الماضي، واعترف قبل أيام بأنه لم يتعاف بشكل كامل.



وبعد مواجهة فياريال، سيكون برشلونة بصدد خوض مباراتين مهمتين، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الدوري ثم يلتقي مانشستر يونايتد الإنجليزي في دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا بعدها بأربعة أيام.



ويتطلع فياريال إلى تحقيق مفاجأة في مباراة الغد أملا في الابتعاد عن مراكز الهبوط بجدول الدوري واستعادة التوازن بعد الهزيمة أمام سلتا فيغو 2 - 3 مطلع هذا الأسبوع.

ريال مدريد وفالنسيا







ويخوض ريال مدريد، صاحب المركز الثالث بفارق نقطتين خلف أتلتيكو، مباراته في المرحلة الثلاثين مساء الأربعاء، حيث يحل ضيفا على فالنسيا.

وقال زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عقب مباراة الأحد التي حسمت لصالح الريال 3 - 2 بهدف سجله كريم بنزيمة في الدقيقة 89: كانت مباراة مجنونة وعانينا كثيرا. كان الفوز مهما من أجل معنوياتنا. فهو موسم صعب.



ولن تكون مهمة الريال سهلة أمام فالنسيا، صاحب المركز السابع، والذي بات يتمسك بشكل أكبر بفرصته في الصعود للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر جميع منافسه مطلع هذا الأسبوع.



وخسر إشبيلية أمام فالنسيا مطلع هذا الأسبوع وسيواجه منافسا آخر على المركز الرابع، عندما يلتقي ديبورتيفو ألافيس مساء الخميس.

وتفتتح منافسات المرحلة يوم الثلاثاء بلقاء أتلتيكو مدريد مع جيرونا وإسبانيول مع خيتافي، بينما تشهد مباريات الأربعاء لقاء أتلتيك بيلباو مع ليفانتي وإيبار مع رايو فايكانو.



وفي ختام منافسات المرحلة مساء الخميس، يلتقي ليغانيس مع بلد الوليد وريال سوسييداد مع ريال بيتيس.