بعد فوز وحيد في 15 مباراة.. كوينز بارك يقيل مدربه مكلارين

أعلن نادي كوينز بارك رينجرز المنافس في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين أنه أنهى ارتباطه بمدربه ستيف مكلارين عقب إشراف المدرب السابق لمنتخب إنجلترا على فترة محبطة شهدت سلسلة من النتائج السيئة هذا العام.

وحقق مكلارين، الذي عُين مدربا لكوينز بارك رينجرز في عقد يمتد لعامين في مايو الماضي، انتصاراً واحداً في آخر 15 مباراة في الدوري. وتراجع الفريق من المركز الثامن إلى 17 في جدول الترتيب وبات يتقدم بفارق ثماني نقاط فوق منطقة الهبوط.

وقال لي هوس الرئيس التنفيذي للنادي في بيان: نحن ممتنون له بسبب كافة جهوده خلال وجوده معنا، من المفهوم أننا في مرحلة انتقالية ونعمل بجدية على جعل النادي في حالة استقرار مالي. لدينا تحديات قادمة، ليس أقلها تقليص فاتورة الرواتب ونأمل في أن نظل في إطار المنافسة.

وتولى مكلارين تدريب إنجلترا ما بين عامي 2006 و2007 وانتهت فترته بالفشل في التأهل لبطولة أوروبا 2008.