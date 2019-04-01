جيرارد يخرج عن طوره بسبب الكولومبي موراليس

فقد ستيفن جيرارد مدرب رينجرز صبره في النهاية مع المهاجم ألفريدو موراليس بعد طرد اللاعب الكولومبي للمرة الخامسة هذا الموسم خلال الهزيمة أمام الغريم سيلتيك 2-1 في الدوري الاسكتلندي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

وتم طرد موراليس ببطاقة حمراء مباشرة بسبب ضربه لسكوت براون قائد سيلتيك بالمرفق بعد واقعة خارج إطار اللعب بعد مرور نصف ساعة على اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلتيك بارك.

وقال جيرارد الذي يتراجع فريقه 13 نقطة خلف غريمه اللدود قبل سبع مباريات على نهاية الموسم: بذلت قصارى جهدي مع موراليس. لا يمكنني الدفاع عما حدث، تسبب في خذلان زملائه في الفريق والنادي ثانية. مشيراً إلى أن المهاجم سريع الغضب سيتم تغريمه راتب أسبوع.

وكان الطرد الأول لموراليس هذا الموسم، بسبب ضربه لسكوت ماكينا مدافع أبردين في أغسطس الماضي، أُلغي لاحقا لكن المهاجم الكولومبي طرد مرتين بعدها في ديسمبر وفبراير الماضيين.

وطرد موراليس، الذي سجل 29 هدفا لرينجرز حتى الآن هذا الموسم، خلال التعادل 1-1 أمام أوفا الروسي في تصفيات الدوري الأوروبي، وقال المدرب: ما زلت أعتقد أنه لاعب رائع وسأواصل حمايته.