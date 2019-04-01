روني وإبراهيموفيتش يقودان فريقيهما إلى الفوز في الدوري الأميركي

المصدر: لوس أنجلوس - د ب أ

اعتلى فريق دي.سي يونايتد صدارة مجموعة المنطقة الشرقية بالدوري الأميركي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه أورلاندو سيتي 2 -1، فيما قاد النجم السويدي إبراهيموفيتش فريقه لوس أنجلوس غالاكسي للفوز على بورتلاند بذات النتيجة في مجموعة المنطقة الغربية.

ورفع دي.سي يونايتد رصيده إلى عشر نقاط ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف فقط أمام كولومبوس كرو، بينما تجمد رصيد أورلاندو سيتي عند خمس نقاط في المركز السابع.

وتقدم دي.سي يونايتد بهدفين سجلهما ستيفن بيرنبوم وواين روني ثم رد أورلاندو سيتي بهدف للاعب دوم دوير في الدقيقة 63.

وفي مباراة أخرى ، تغلب لوس أنجلوس جالاكسي على بورتلاند تمبرز 2- 1، ليرفع غالاكسي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الخامس بمجموعة المنطقة الغربية ويتجمد رصيد تمبرز عند نقطة واحدة في المركز الحادي عشر قبل الأخير.

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفي لوس أنجلوس غالاكسي من ضربتي جزاء في الدقيقتين 33 و66 بينما سجل جيريمي ابوبيس الهدف الوحيد لتمبرز في الدقيقة 44.