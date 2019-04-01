ليفاندوفسكي يتطلع إلى تسجيل الهدف 200 أمام فريقه السابق

يتطلع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لتسجيل هدفه رقم 200 في بطولة الدوري الألماني "بوندسليغا" خلال مباراة فريقه القادمة أمام متصدر النسخة الحالية من المسابقة، بوروسيا دورتموند، يوم السبت المقبل.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الألمانية يوم الاثنين: كل هدف في مرمى فريق مثل دورتموند هو شيء مميز، وخاصة الآن في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع على اللقب.

وأضاف ليفاندوفسكي الذي سجل هدفه رقم 199 في البوندسليغا يوم السبت الماضي في المباراة التي تعادل فيها بايرن ميونخ 1- 1 مع فرايبورغ قائلا: 200 هو رقم كبير للغاية، لم أتوقع أبدا أن أصل إليه.

وتراجع بايرن ميونخ بهذا التعادل إلى المركز الثاني مفسحا الطريق لدورتموند لاعتلاء الصدارة، بعد أن تغلب يوم الجمعة الماضي على فولفسبورغ بثنائية نظيفة.

وقد يتمكن ليفاندوفسكي من الوصول إلى الهدف رقم 200 أمام فريقه السابق بوروسيا دورتموند ليصبح خامس لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الكرة الألمانية بعد جيرد مولر (365 هدفا) وكلاوس فيشر (268 هدفا) ويوب هانكس (220 هدفا) و مانفريد بورغسمولر (213 هدفا).

وأكد اللاعب البولندي أنه لم يبدأ التفكير بعد في الوصول إلى الهدف رقم 300، واستطرد قائلا: لن أقول أبدأ انه شيء مستحيل، ولكن لا يزال بعيدا للغاية.

وأوضح ليفاندوفسكي أنه يحتاج إلى أن يؤدي بشكل جيد للغاية طوال أربعة مواسم لكي يحقق هذا الإنجاز، ولذلك فهو في حاجة أيضا لتمديد تعاقده مرة أخرى مع بايرن ميونخ، لأن عقده الحالي ينتهي في 2021.، وختم قائلا: أعتقد أنه بإمكاني أن أستمر في اللعب هنا لوقت أطول.