إيمري: أوزيل موهوب وطبق أسلوب اللعب الذي أريده

أشاد الإسباني أوناي إيمري المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي بلاعبه الألماني مسعود أوزيل بعد الأداء الجيد له مع الفريق في المباراة أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز أرسنال 2 - صفر يوم الاثنين في الدوري.

وأوضح إيمري ، في تصريحات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" : لعب مسعود أوزيل بالطريقة وأسلوب اللعب الذي تريده. اجتهد كثيرا وقدم أداء جيدا.

وصعد هذا الفوز بفريق أرسنال إلى المركز الثالث في جدول المسابقة وعزز موقفه في الصراع على أحد مقاعد دوري الأبطال الأوروبي في الموسم المقبل.

وكان أوزيل خرج من حسابات إيمري في بداية الموسم ولكنه قدم أداء جيدا في مباراة يوم الاثنين وساعد الفريق على تحقيق الفوز العاشر على التوالي في المباريات التي خاضها على ملعبه بالبطولة هذا الموسم.

وأوضح إيمري : أحب الطريقة التي يلعب بها كل محترف. مسعود ساعدنا بإمكانياته التي وضعها في خدمة الفريق.

وقدم أوزيل نشاطا ملحوظا في وسط الملعب خلال المباراة وتحرك بحرية وصنع بعض الفرص الخطيرة ليقع عليه الاختيار لجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأشار إيمري في تصريحات إلى "سكاي سبورتس" : مسعود أوزيل يمتلك الإمكانيات والموهبة... عندما يستطيع تقديم أفضل مستوياته للفريق فإنه يلعب بالطريقة الخططية التي نريدها.

ورغم ابتعاده عن العديد من المباريات في وقت سابق من الموسم بسبب خروجه من حسابات إيمري أحيانا أو للإصابة والمرض أحيانا أخرى ، يبدو أن أوزيل سيصبح ضمن حسابات إيمري بقوة في الفترة الأخيرة الحاسمة من الموسم.

ووعد أوزيل ، أعلى لاعبي أرسنال راتبا ، أن يبذل كل ما بوسعه مع الفريق في الفترة المقبلة حيث يسعى أرسنال إلى الحفاظ على موقعه ضمن المراكز الأربعة الأولى في جدول الدوري الإنجليزي لضمان المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، كما يسعى الفريق إلى مواصلة مسيرته في الدوري الأوروبي حيث وصل بالفعل إلى دور الثمانية في المسابقة.

وقال أوزيل ، بعد مباراة نيوكاسل : دوري هو تقديم كل ما بوسعي على أرض الملعب مثلما حدث في هذه المباراة... أريد فقط مساعدة زملائي لتحقيق الانتصارات، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة كفريق. لم أكن أنا فقط من لعب جيدا. كان جهدا جماعيا للفريق.