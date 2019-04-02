بثنائية في نيوكاسل.. أرسنال يصعد إلى المركز الثالث

المصدر: لندن - د ب أ

تقدم فريق أرسنال للمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على ضيفه نيوكاسل يونايتد 2 - صفر يوم الاثنين في المرحلة الثانية والثلاثين للمسابقة.

وتقدم الويلزي آرون رامسي بهدف لأرسنال في الدقيقة 30 ثم أضاف الفرنسي الكسندر لاكازيت الهدف الثاني لارسنال في الدقيقة 83.

ارتفع رصيد أرسنال إلى 63 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتوقف رصيد نيوكاسل عند 35 نقطة ليبقى في المركز الرابع عشر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الوصيف والذي لعب مباراة أقل، ويأتي توتنهام في المركز الرابع برصيد 61 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

وحقق أرسنال فوزه التاسع عشر هذا الموسم مقابل ستة تعادلات وست هزائم، وتعرض نيوكاسل للخسارة الخامسة عشر هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وثمانية تعادلات.