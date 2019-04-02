بعد انتظار طويل.. توتنهام يفتتح ملعبه الجديد

بات نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بصدد افتتاح استاده الجديد، بعد فترة انتظار طويلة لما يعد بمثابة حقبة جديدة، وذلك بعد ثمانية أشهر من الموعد الذي كان متوقعا في البداية.

ويستضيف توتنهام فريق كريستال بالاس يوم الأربعاء على ملعبه الجديد الذي يسع 62 ألف مشجع، وذلك في مباراة مؤجلة من المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز، وكان متوقعا في البداية أن يفتتح الاستاد الجديد ، المشيد بموقع الاستاد القديم "وايت هارت لين" بتكلفة تردد أنها بلغت مليار جنيه إسترليني "1.31 مليار دولار" ، في أغسطس الماضي، ولكن التأجيلات المتكررة فيا يتعلق بالبناء ومعايير السلامة، أسفرت عن تأخير الافتتاح إلى الخريف في البداية ثم إلى العام الجاري، وخاض توتنهام مبارياته في الفترة الماضية على ملعب استاد ويمبلي، وجرى التوصل إلى حل لكل المشكلات وبات الاستاد الجديد بصدد الافتتاح عبر مباراة يوم الأربعاء.

وقال سون هيونغ مين مهاجم توتنهام في تصريحات لصحيفة "غارديان" :بالطبع سأفتقد وايت هارت لين، ولكن الاستاد الجديد مدهش، سواء الملعب أو المظهر أو المدرجات، إنه رائع حقا، أخيرا سنعود إلى ملعبنا، وهو أمر رائع أن نلعب هنا مجددا وسط جماهيرنا. بالطبع، ويمبلي استاد جيد للغاية ولكنه ليس ملعبنا. أعتقد أن الجماهير سعيدة للغاية مثلنا.

ويحتمل أن يشكل اللعب بالاستاد الجديد عنصرا محفزا لتوتنهام في مشواره بالدوري الإنجليزي هذا الموس ، والذي واجه فيه بعض المعاناة، وكان توتنهام قد تلقى صدمة في 23 فبراير الماضي حيث خسر أمام بيرنلي 1 / 2، في الوقت الذي كان يمتلك فيه الفرصة لتقليص الفارق مع المتصدر حينها إلى نقطتين، وبعدها استمرت كبوات توتنهام، حيث تلقى ثلاث هزائم وتعادل مع أرسنال في مباراة كاد يخسرها بضربة جزاء متأخرة، والآن بات متأخرا بفارق 18 نقطة خلف المتصدر ليفربول.

وأسفر هذا التراجع عن دخول توتنهام في صراع قوي مع أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي من أجل إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

وقال ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام عقب الهزيمة أمام ليفربول 1 - 2 يوم الأحد: نشعر بخيبة الأمل، خيبة أمل شديدة، ولكن علينا المضي قدما، الآن سنبدأ وكأننا عند نقطة الصفر، ويمكننا تحقيق هدفنا... لا يفترض الحكم علينا فقط من خلال مركزنا في الجدول، ولكن من خلال كل الظروف، منها اللعب في ويمبلي، لاعبونا يستحقون الكثير من التقدير، وقد ظهرنا على درجة عالية من التنافسية على مدار الأعوام القيلة الماضية.

وقال ديلي ألي لاعب خط وسط توتنهام في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" تعليقا على الاستاد الجديد :ننتظر هذا منذ فترة طويلة وقد حدث أخيرا. تلقينا دعوات من قبل بالقدوم إلى الاستاد ورؤية عمليات الإنشاء ولكن العديد من اللاعبين فضلوا الانتظار لرؤيته بعد الانتهاء من البناء، واجهنا بعض المباريات الصعبة والنتائج الصعبة، لذلك ربما يكون التغيير هو ما نحتاجه في هذا الوقت من الموسم. إنها مرحلة صعبة من الموسم، وكل مباراة تحمل أهمية هائلة، ويجب حصد أكبر عدد ممكن من النقاط، نتمنى أن نحقق نهائية إيجابية لمشوارنا في هذا الموسم، في هذا الاستاد الجديد.