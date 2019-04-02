تكلفة تحديث "سانتياغو برنابيو" تتجاوز نصف مليار يورو

قدم فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني ومانويلا كارمينا عمدة مدريد يوم الثلاثاء مشروع تحديث استاد سانتياغو برنابيو، وتتكلف عملية تحديث استاد سانتياغو برنابيو 525 مليون يورو (587 مليون دولار)، وتستغرق عملية تحديثه ثلاثة أعوام ونصف العام.

وجاءت مراسم التقديم للتأكيد على أن ريال مدريد يمتلك كل الرخص اللازمة لبدء المشروع، وسيستمر سانتياغو برنابيو في استضافة المباريات خلال فترة التحديث. وقال بيريز: سيكون استادا هائلا في المستقبل، الأفضل في العالم، مستقبلنا هو ملعبنا، سيكون علامة لمصيرنا.

وسيصل ارتفاع الملعب إلى 12 مترًا مع إعادة التصميم مما يسمح بتركيب سقف للملعب قابل للتحريك، وتبلغ السعة الحالية للملعب 81 ألف و44 مشجع ، ولن يتم زيادة قدرته الاستيعابية، لكن ريال مدريد يرى أن دمج الكيانات التجارية في إعادة التصميم سيحقق دخلًا إضافيًا قدره 150 مليون يورو كل عام.

وتوصل بيريز لاتفاق خلال الجمعية العمومية لريال مدريد العام الماضي، يقضي بالحصول على قروض بقيمة 575 مليون يورو سيتم سدادها على مدار 35 عاما، من أجل تمويل المشروع، وأشار بيريز إلى أن الملعب الجديد سيكون به متحف ، متاجر جديدة، ومطاعم ، سيكون ملعبا رقميا للمستقبل.